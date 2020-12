Portugal foi o primeiro país a sair no sorteio, ficando no grupo A. A seleção vai estar num grupo com cinco equipas e o primeiro adversário é a Sérvia. Portugal enfrentará também a Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Checa, Bielorrússia e Estónia

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroé e Moldávia

Grupo G: Países Baixos, Turquia, Noruega, Montenegro, Letónia e Gibraltar

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovénia, Chipre e Malta

Grupo I: Inglaterra, Polónia, Hungria, Albânia, Andorra, San Marino

Grupo J: Alemanha, Roménia, Islândia, Macedónia do Norte, Arménia e Liechenstein

O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs’ de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para o Mundial2022 ou para os ‘play-offs’.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs’, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022. A qualificação decorrerá entre março e novembro de 2021.O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

*com Lusa