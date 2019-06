O conjunto português garantiu a qualificação ao ser segundo classificado no seu grupo de apuramento, atrás da França, ficando agora colocado no pote 3, juntamente com Áustria, uma das três anfitriãs, Islândia, Montenegro, Suíça e Letónia, equipas que sabe que não vai defrontar na fase de grupos.

No pote 1 vão estar as equipas teoricamente mais fortes, com a campeã Espanha à cabeça, juntamente com a anfitriã Suécia, a França, a Dinamarca, Croácia e República Checa.

A Noruega, terceira anfitriã, a Eslovénia, a Alemanha, a Macedónia do Norte, a Hungria e a Bielorrússia.

O pote 4 terá as seleções da Polónia, da Rússia, da Sérvia, da Ucrânia, da Bósnia-Herzegovina e da Holanda.