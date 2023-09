Em Valenciennes, Grace Geyoro (27 minutos) e Selma Bacha (89) deram os primeiros três pontos à seleção gaulesa, que está isolada na frente da ‘poule’, com mais dois pontos do que Áustria e Noruega, que empataram a um golo, enquanto Portugal está a zero.

Apenas as primeiras classificadas de cada um dos grupos se apuram para a ‘final-four’ da primeira edição da Liga das Nações feminina, da qual vão sair duas apuradas para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Paris2024.