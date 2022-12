Portugal tem um treino agendado para as 17:30 locais (14:30 em Lisboa), no centro de treinos de Al-Shananiya, sendo previsível que o avançado e capitão luso esteja à disposição de Fernando Santos, depois de na véspera se ter limitado a fazer trabalho de recuperação no ginásio.

Por outro lado, Danilo Pereira, Nuno Mendes e Otávio serão os únicos ausentes no apronto, uma vez que se encontram a recuperar das respetivas lesões.

Antes, a partir das 14:45 locais, o selecionador nacional e um jogador a designar falarão em conferência de imprensa de antevisão do duelo com a Coreia do Sul, no Centro Nacional de Congressos do Qatar.

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das ‘quinas’, que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.