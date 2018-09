Portugal vai estar representado por oito corredores nos Mundiais de BTT, que vão decorrer na quinta e na sexta-feira, na Suíça. O objetivo é melhorar os resultados obtidos esta época, anunciou a federação de ciclismo esta quarta-feira.

A seleção portuguesa apresenta quatro corredores para as provas de ‘cross country’ olímpico (XCO) e outros tantos para as corridas de ‘downhill’ (DHI).

Para a disciplina de XCO, o selecionador português de BTT, Pedro Vigário, convocou o elite Mário Costa (Brújula Bike Racing Team), os juniores Rafael Rita (BTT Loulé/Elevis) e Raquel Queirós (Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão) e a sub-23 Marta Branco (Maiatos/Reabnorte).

A equipa de downhill será formada pelo júnior Tiago Ladeira (Miranda Factory) e pelos ciclistas de elite Emanuel Pombo (Ciclo Madeira Clube Desportivo), Francisco Pardal e Vasco Bica (Miranda Factory).

Segundo Pedro Vigário, os objetivos passam por consolidar os bons resultados obtidos ao longo da época e melhorar aqueles que ficaram aquém das expectativas.

“No XCO, vamos lutar por fazer melhor do que no recente Campeonato da Europa. No ‘downhill’ temos em mente os bons desempenhos na última prova da Taça do Mundo, pelo que nos bateremos por igualar ou melhorar a prestação neste Mundial”, disse Pedro Vigário, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.