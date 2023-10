A seleção portuguesa de futebol subiu dois lugares no ranking mundial, para o sexto, de acordo com a classificação divulgada hoje pela FIFA, que continua a ser liderada pela Argentina, campeã do mundo em título.

Portugal, que na atualização anterior já tinha ascendido uma posição, para a oitava, voltou a ganhar terreno na hierarquia mundial, ultrapassando a Croácia, protagonista da maior queda no top 10, do sexto para o 10.º posto, e os Países Baixos, que se mantiveram no sétimo. As vitórias conquistadas na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, na receção à Eslováquia, por 3-2, e na Bósnia-Herzegovina, por 5-0, deixaram a seleção nacional apenas atrás da Argentina, França (segunda colocada), Brasil (terceiro), Inglaterra (quarta) e Bélgica (quinta). Portugal, que tem o terceiro lugar como melhor posicionamento no ranking mundial, alcançado em várias ocasiões, a última das quais em 2018, não ocupava um lugar tão destacado desde maio de 2021, quando atingiu o quinto posto. Tal como a equipa das 'quinas', a Espanha também subiu dois lugares no ranking mundial, para o oitavo, ultrapassando a Croácia e a Itália, que permanece na nona posição. Entre as seleções orientadas por treinadores portugueses, o Egito, comandando por Rui Vitória, permanece como a mais bem classificada, em 35.º lugar, à frente da Nigéria (40.º), de José Peseiro, Qatar (61.º), de Carlos Queiroz, Emirados Árabes Unidos (69.º), de Paulo Bento, Togo (119.º), de Paulo Duarte, e Kuwait (136.º), de Rui Bento. Angola, liderada pelo técnico português Pedro Gonçalves, ocupa a 116.ª posição na hierarquia da FIFA, mas a seleção dos PALOP mais bem posicionada é a de Cabo Verde – apesar de ter descido da 71.ª para a 74.ª -, a única entre os 100 primeiros. – Ranking da FIFA: 1. (1) Argentina, 1.861,29 pontos. 2. (2) França, 1.853,11. 3. (3) Brasil, 1.812,2. 4. (4) Inglaterra, 1.807,88. 5. (5) Bélgica, 1.793,71. 6. (8) PORTUGAL, 1.739,83. 7. (7) Países Baixos, 1.739,26. 8. (10) Espanha, 1.725,97. 9. (9) Itália, 1.717,81. 10. (6) Croácia, 1.711,88. (…) 74. (71) Cabo Verde, 1.326,93. 110. (106) Guiné-Bissau, 1.186,85. 113. (113) Moçambique, 1.176,58. 116. (117) Angola, 1.169,64. 186. (188) São Tomé e Príncipe, 897,69. 187. (185) Macau, 896,62. 197. (192) Timor-Leste, 843,4.