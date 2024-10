Naquele que será o primeiro jogo oficial da seleção nacional em terras escocesas em 32 anos, a equipa de Roberto Martínez, até agora 100% vitoriosa, precisa de novo triunfo e de um deslize da Polónia na receção à Croácia para garantir pela segunda vez na sua história a passagem à próxima fase da competição – esta será a primeira edição com realização de quartos de final.

Um empate também poderá ser suficiente para o apuramento luso, mas para isso os polacos terão de acabar derrotados pelos croatas em Varsóvia.

Portugal procura também alcançar, à quinta tentativa, a primeira vitória de sempre da sua história na Escócia em jogos oficiais, depois de dois empates e duas derrotas.

A última aparição lusa no Hampden Park, em jogos a ‘doer’, foi em outubro de 1992, com um ‘nulo’ (0-0) na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, que tanto portugueses como escoceses falharam.

A seleção nacional chega a Glasgow depois um triunfo, e de uma excelente exibição, na Polónia, em que venceu por 3-1, com golos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Bednarek, na própria baliza.

Ronaldo, até agora, marcou em todos os jogos da Liga das Nações e procura o seu quarto tento seguido na Escócia.

No primeiro duelo, no Estádio da Luz, em Lisboa, os escoceses, treinados por Steve Clarke, deram muito trabalho à equipas das ‘quinas’ e chegaram mesmo ao intervalo a vencer, com um golo de Scott McTominay, mas Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo deram a volta na segunda parte (2-1).

Ainda com zero pontos e a atuar em casa, a Escócia está obrigada a vencer Portugal para ainda ter alguma esperança de chegar aos quartos de final ou de, pelo menos, fugir à despromoção direta para a Liga B.

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.