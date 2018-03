A seleção portuguesa de râguebi de sub-18 concluiu o campeonato da Europa da categoria na quarta posição, ao perder no encontro de atribuição do terceiro lugar com a Espanha, em Grodzisk, na Polónia.

No encontro que definiu a terceira posição, a seleção espanhola revelou-se mais forte, tendo batido a seleção portuguesa por claros 17-0. Partilhar