“Estou muito satisfeito com o facto de a Challenger Cup regressar a Portugal, pois, após organizar com sucesso a competição em 2018, fica claro que os adeptos portugueses são apaixonados por voleibol e desejam a realização de um número cada vez maior de eventos de elite organizados no seu país”, referiu o presidente da FIVB, Ary Graça.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), Vicente Araújo, realçou a honra que é para Portugal ser selecionado para anfitrião da Challenger Cup pela segunda vez.

“É uma oportunidade fantástica poder receber em Portugal cinco prestigiadas seleções dos vários continentes e eu sei que os nossos atletas se sentem empolgados por poderem lutar por uma presença na Liga das Nações de 2021 perante o seu entusiástico público”, referiu Vicente Araújo.

Portugal disputou pela primeira vez este ano a Liga das Nações de voleibol — prova que sucedeu à extinta Liga Mundial -, após ter conseguido vencer a final da Challenger Cup de 2018, em Matosinhos, feito que constituiu um marco na sua história.

Em 2020, a seleção portuguesa, orientada por Hugo Silva, que falhou em 2019 a permanência na Liga das Nações, vai disputar a Liga de Ouro Europeia, tentando repetir o feito de 2018 em que atingiu a ‘final four’ da prova.

Independentemente de se apurar através da vitória na ‘final four’ da Liga de Ouro Europeia, Portugal tem já reservado, na qualidade de anfitrião, um lugar na Challenger Cup, em que irá disputar o acesso à Liga das Nações com as seleções apuradas nos torneios continentais.