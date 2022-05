A seleção portuguesa de futebol de sub-17 qualificou-se hoje para as meias-finais do Europeu da categoria de 2022, marcando encontro com a França, ao bater a Espanha por 2-1, no último jogo dos 'quartos', em Netanya, Israel.

Afonso Moreira, aos nove minutos, e Dinis Rodrigues, aos 63, de grande penalidade, marcaram os golos da formação das 'quinas', enquanto Javier Boñar faturou, aos 17, para os espanhóis, recordista de troféus, com nove. Portugal soma seis títulos no Europeu de sub-17, em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016 – os primeiros quatro quando o escalão ainda era sub-16 -, sendo o segundo colocado do 'ranking', enquanto a França conta dois (2004 e 2015).