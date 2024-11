Com este resultado Portugal soma agora cinco pontos, os mesmos que a Eslovénia. Israel, terceira, com três, defronta este sábado a Ucrânia, última posicionada com dois, no jogo de encerramento desta ronda.

O esloveno Klemen Prepelic com 23 pontos, dois ressaltos e cinco assistências foi o MVP do jogo seguido do português Gonçalo Delgado, com 16 pontos, nove ressaltos e duas assistências.

A ‘equipa das quinas’ entrou melhor no encontro e,ao apresentar dois postes (Miguel Queiroz e Gonçalo Delgado) a jogar de início, eixou a Eslovénia desorientada nas marcações (8-1).

Depois de um ‘time out’ os forasteiros rodaram a equipa com o intuito de equilibrar as forças, mas a estratégia eslovena caiu por terra com a rapidez ofensiva de Portugal, que chegou ao final do primeiro quarto a vencer por claros 22-10.

Bem organizado defensivamente, a apostar no ataque organizado somado à excelência de Gonçalo Delgado debaixo do cesto, Portugal foi-se superiorizando e chegou ao intervalo com uma vantagem 25 pontos (49-24).

Esta almofada permitiu aos comandados de Mário Gomes encararem com outro ânimo os restantes 20 minutos, até porque tudo ia correndo mal aos forasteiros. Foram várias as vezes que a bola ficou a rodar no aro do cesto e depois saía.

A abrir a segunda parte a Eslovénia fez três ‘triplos’ seguidos e mostrou que estava muito longe de dar o jogo por perdido. E com um parcial de 24-15 (em 10 minutos fez pontuou tanto como na primeira parte) deixou claro que, apesar dos 16 pontos de desvantagem, iria apostar tudo nos últimos 10 minutos para a conquistar a vitória.

No último parcial, a Eslovénia agigantou-se, pressionando Portugal logo na primeira fase de construção e assim que a formação lusa passava o meio campo o contacto físico era a arma para se defenderem.

A cinco minutos do final, a Eslovénia reduziu para nove os pontos de desvantagem e relançou o jogo. Portugal já estava a acusar desacerto, nomeadamente na insistência dos lançamentos de três pontos sem qualquer êxito.

Ainda assim, Portugal cerrou os dentes e entrou nos últimos três minutos a vencer por 69-59. Depois foi aguentar-se como podia até ao triunfo por 82-74 selado por Diogo Ventura.