Em Ploiesti, na estreia na ‘poule’ e de Neemias Queta, poste dos Sacramento Kings, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), e do naturalizado Travante Williams, a equipa das ‘quinas’ já vencia ao intervalo por 42-30.

Portugal segue no segundo lugar do agrupamento, com os mesmos dois pontos da Bulgária, que hoje venceu por 88-55 a seleção cipriota, adversária da seleção lusa no domingo, em Odivelas.

O vencedor de cada grupo qualifica-se para o Eurobasket2025, enquanto os restantes são relegados para a terceira ronda de pré-qualificação.