A ronda da competição reservada a mulheres destas Olimpíadas também teve vitória lusa, com o quarteto português a superar o Nepal por 3-1.

Os jogos de hoje marcaram a entrada em competição de Luís Galego, grande-mestre, que jogou na mesa 2 e venceu, a exemplo do também grande-mestre Jorge Ferreira, do mestre internacional André Sousa e do mestre FIDE José Guilherme Santos.

Portugal voltou a subir na classificação, de 48.º para 42.º, com 9,5 pontos, e vai jogar na segunda-feira contra o Uganda, que é 73º, com oito pontos.

Entre as mulheres, somente a campeã nacional Filipa Pipiras perdeu, com a seleção portuguesa a registar vitórias para Jussara Chaves, Camila Avelino e Ana Inês Silva.

Na classificação, as lusas chegam aos 6,5 pontos e sobem ao 71.º lugar.

O seu próximo jogo é contra as eslovenas, 41.ªs com 9,5 pontos.