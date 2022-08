Pedro Pablo Pichardo sagrou-se esta quarta-feira campeão europeu de triplo salto ao em Munique, na Alemanha, ao vencer a final com um salto de 17,50 metros, obtida logo ao segundo salto.

O português (nascido em Cuba), de 29 anos, vence assim o título que lhe faltava, isto depois de se ter sagrado campeão olímpico e mundial. Logo ao primeiro salto, Pichardo conseguiu superar os 17 metros, com 17,05 e ao segundo chegou à marca que lhe permitiu distanciar-se ainda mais da concorrência, com 17,50 metros.

O terceiro foi nulo, sendo que Pichardo abdicou do quarto e do quinto salto, antes de tentar um novo recorde à sexta tentativa. No entanto, este último foi considerado nulo.

O italiano Andrea Dallavalle sagrou-se vice-campeão, com 17,04 metros, ao passo que o francês Jean-Marc Pontvianne fechou o pódio com 16,94 metros.

O outro português, Tiago Pereira, foi oitavo classificado, com a marca de 16,60 metros.