Este é o segundo abandono consecutivo do ciclista português de 29 anos na Volta a França, depois de, no ano passado, ter desistido antes do arranque da nona etapa, devido a doença.

Guerreiro foi quarto na sexta etapa desta edição da ‘Grande Boucle’ e nono na 12.ª, jornadas em que integrou a fuga do dia.

O espanhol Antonio Pedrero, colega de equipa do ciclista português na Movistar, também já tinha desistido na sequência de uma queda coletiva, que obrigou à neutralização da prova.

O ciclista de Pegões Velhos era o melhor dos três portugueses à partida estando na 25.ª posição da geral, a 49m19s do líder, Jonas Vingegaard.