Yolanda Hopkins foi a primeira atleta lusa a entrar em ação, vencendo a primeira bateria da terceira ronda, com 11,80 pontos, em 20 possíveis nas duas melhores ondas (6,33 e 5,47), e superando a espanhola Nadia Erostarbe (9,90), a equatoriana Dominic Barona (7,37) e a panamiana Enilda Alonso (5,26).

Por seu turno, ‘Teresinha’ ficou no segundo lugar da terceira bateria, com 10,83 pontos (5,83 e 5,00), atrás experiente australiana Sally Fitzgibbons (11,67), mas à frente de Chelsea Tuach (8,67), dos Barbados, e de Arena Rodríguez (7,44), do Perú, e também avançou diretamente para os ‘quartos’.

No quadro masculino, Frederico Morais foi terceiro no oitavo ‘heat’ da terceira ronda, com 9,47 (4,90 e 4,57), batido pelo francês Marco Mignot (13,00) e pelo canadiano Cody Young (10,26), ficando acima do japonês Reo Inaba (7,50), e vai ter que disputar a quarta fase das repescagens.

Na terceira fase das repescagens competiram hoje Guilherme Fonseca (8,57), primeiro classificado na sexta bateria, e Francisca Veselko, que também ganhou o seu ‘heat’ (número cinco), com 10,83 pontos, e também segue em frente na prova.

Até ao momento, dos seis membros iniciais, a seleção portuguesa apenas perdeu um competidor (Guilherme Ribeiro), com o presidente da Federação Portuguesa de Surf (FPS), João Aranha, a elogiar o desempenho da equipa das ‘quinas’.

“Foi um dia muito positivo para nós, apesar de o ‘Kikas’ ter ido para as repescagens. A Yolanda e a Teresa estão já nos quartos do ‘main event’ [evento principal] e, sobretudo, não perdemos mais elementos. Este tipo de provas é sempre uma maratona e só no final podemos fazer balanços, mas acredito que estamos no caminho certo para cumprir a nossa meta de qualificar mais atletas para os Jogos Olímpicos”, realçou em comunicado o dirigente.

Os Jogos Mundiais decorrem nas praias de La Marginal e Margara, em Arecibo, Porto Rico, até ao dia 03 de março, oferecendo seis vagas olímpicas para Paris2024 no quadro masculino e oito no feminino, e duas vagas extra para as seleções que conquistarem o ouro em cada categoria.

Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, na estreia do surf como modalidade olímpica, a equipa nacional conseguiu apurar três atletas, duas no quadro feminino, Teresa Bonvalot (nona classificada) – já classificada para Paris2024 -, e Yolanda Hopkins (quinta), e um no masculino, Frederico Morais, que não participou por ter contraído covid-19 na altura da competição.