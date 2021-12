Marta Paço venceu a bateria e conseguiu um lugar na final da categoria, enquanto Nuno Vitorino foi segundo no ‘heat’ da segunda ronda, atrás do costa-riquenho Mathius Vanderhoogth, mas com o somatório dos pontos da primeira ronda, garantiu um lugar nos quartos de final.

Camilo Abdula, terceiro elemento da Seleção, e que compete na classe S1 (‘men stand 1’), não surfou na quarta-feira.