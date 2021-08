São já várias as reações à medalha de bronze conquistado por Fernando Pimenta em Tóquio. O canoísta é o quinto português a ganhar mais do que uma medalha na história do desporto olímpico nacional.

Marcelo Rebelo de Sousa já deixou uma mensagem Na conta oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa felicita o canoísta pela conquista. “Sei que ele queria mais" O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, elogiou hoje Fernando Pimenta, colocando-o num “restrito lote” dos maiores desportistas portugueses. “É um atleta de eleição que perseguia esta medalha há muito tempo e que agora se junta a uma restrita elite de atletas portugueses olímpicos com duas medalhas, como Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro”, elogiou, em declarações à Lusa. “Sei que ele queria mais, porque é um atleta muito, muito ambicioso, que se desafia constantemente, contudo deve estar extremamente orgulhoso pelo que fez hoje aqui e em toda a sua carreira”, acrescentou o dirigente. Esta é a 105.º medalha de Pimenta em competições internacionais, “pecúlio que mostra bem a sua qualidade de desportista”. “O Pimenta, o seu treinador Hélio Lucas, a federação e toda a família da canoagem estão de parabéns por todo o trabalho que tem sido desenvolvido e permite obter estes resultados de enorme valor internacional”, concluiu. “Cada pagaiada com emoção" Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, felicitou Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze referindo que os portugueses viveram “cada pagaiada com emoção”. “Muitos parabéns por esta belíssima medalha! A tua tenacidade, o teu compromisso e todo o teu trabalho enchem-nos de orgulho. Vivemos cada pagaiada com emoção e gritámos na meta com o teu êxito”, referiu o ministro, que tem a tutela do desporto, numa mensagem na rede social Twitter. Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, assinalou a conquista de Fernando Pimenta, que considerou um “atleta extraordinário”. “Portugal conquista mais uma medalha de bronze, medalha de terceiro lugar! Grande Fernando Pimenta, com a sua segunda medalha olímpica, depois da prata em Londres2012. Um atleta extraordinário, um percurso desportivo ímpar e que merece todo o reconhecimento. Grande abraço a toda a equipa”, disse, numa mensagem no Twitter. SL Benfica, o seu clube, também já deu os parabéns ao medalha de bronze Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram