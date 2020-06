Foram 30 anos de espera. O Liverpool, um dos maiores clubes de Inglaterra (e do mundo), sagrou-se hoje campeão inglês, beneficiando da derrota do Manchester City, seu perseguidor direto na luta pelo campeonato (e, já agora, campeão em título) no terreno do Chelsea por 2-1.

O primeiro golo da partida foi apontado por Pulisic, aos 36 minutos da primeira parte, e deu início às celebrações daquele que é o 19.º título do principal escalão do futebol inglês para o conjunto de Liverpool. O golo, de resto, foi celebrado pelos adeptos dos Reds, como mostra o vídeo abaixo:

Kevin de Bruyne ainda empatou a partida para os Citizens, no início da segunda parte, mas um penálti convertido por Willian aos 78 minutos carimbou a vitória dos Blues e, consequentemente, o título da equipa do Liverpool (que se sagraria campeão mesmo que Chelsea e Manchester City empatassem a partida.

Comandados por Jurgen Klopp, técnico alemão que cumpre a sua 5.ª temporada ao serviço dos Reds e que levou o conjunto da equipa da cidade dos Beatles à conquista da Liga dos Campeões na temporada passada (assim como o Campeonato do Mundo de Clubes e a Supertaça Europeia), o conjunto do Liverpool não deu hipóteses à concorrência na edição deste ano da Premier League.

Os laterais Alexander-Arnold (três golos e 12 assistências) e Andrew Robertson (um golo e oito assistências), o defesa-central Virgil van Dijk (vencedor do prémio de jogador do ano da UEFA em 2019), os médios Jordan Henderson (três golos e cinco assistências) e Wijnaldum (três golos), e os avançados Mo Salah (17 golos e sete asistências), Sadio Mané (15 golos e sete assistências) e Roberto Firmino (oito golos e sete assistências) são algumas das principais figuras do agora campeão inglês.

Atualmente, o Liverpool soma 86 pontos em 31 jogos, somando 28 vitórias, dois empates e uma derrota, o que lhe garante, a sete jornadas do final da Premier League, 23 pontos de vantagens sobre o Manchester City dos internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

De resto, a simbólica passagem de 'testemunho' acontecerá dentro de uma semana, quando o City, atual bicampeão, receber o Liverpool, na próxima ronda da Premier League.

Em Liverpool, a festa é assim