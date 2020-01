Maior número de vitórias em casa — Com 19 jornadas caseiras, as equipa inglesas capazes de vencer todos os jogos diante do seu público numa só temporada foram... zero. Contudo, as equipas capazes de vencer 18 desses 19 encontros foram 4. Assim sendo as equipa a bater são: o Chelsea 2005/06 (de José Mourinho), o Manchester United 2010/11 (de Sir Alex Ferguson) e o Manchester City de 2011/12 (de Roberto Mancini) e 2018/19 (Pep Guardiola). Com 11 jogos jogados e vencidos em casa, os adversários que se seguem são difíceis — mas não impossíveis de bater. Até porque dadas as circunstâncias e o ambiente que se vive nos jogos caseiros dos Reds, as probabilidades não serão assim tão baixas. Para bater mais um recorde o Liverpool terá que levar de vencidas as seguintes equipas: Manchester United, Southampton, West Ham, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa, Burnley e Chelsea.

Maior número de vitórias fora — Para bater este próximo recorde o Liverpool poderá ceder pontos em apenas dois dos seguintes jogos: Wolves, West Ham, Norwich, Watford, Everton, Manchester City, Brighton, Arsenal e Newcastle. Se assim o fizer — o leitor já adivinhou — bate o Manchester City de Guardiola que, em 2017/18 e a jogar fora, venceu 16 dos seus 19 encontros. Com o Liverpool a ter assegurado 9 vitórias nos 10 encontros fora disputados até ao momento, este é mais um dos muitos recordes a levar em consideração para que esta época fique na história como uma das melhores épocas de sempre por parte de qualquer equipa de futebol.

Maior número de pontos numa época — Para o fim, talvez o maior recorde ou aquele que poderá saltar mais à vista. Com a rivalidade e competitividade entre Manchester City e Liverpool a quebrar recordes na temporada passada, este foi um deles. A equipa de Klopp registara, no ano passado, a terceira melhor marca de sempre, que lhe valeu "apenas" o segundo lugar. Não só perderam o campeonato para o City na mesma época, que terminara com 98 pontos, como para o City da época transata que amealha uns estupendos 100 (!) pontos. Obviamente uma marca histórica na liga. Caso ganhe os restantes jogos até ao fim do campeonato, o Liverpool terminaria com a ridícula marca de 112 (!) pontos. Sendo isso quase impossível, as chances de bater os 100 pontos do City 2017/18, não estão assim tão longínquas. Perder apenas 11 pontos até ao final do campeonato não parece ser tarefa assim tão difícil para uma equipa que tem vindo a esmagar todos os adversários que lhe apareceram pela frente, com a exceção do próximo adversário, o Manchester United.

Esta semana na Premier League

Tendo sido este mesmo United que, a 20 de outubro de 2019, conseguiu travar o Liverpool com um empate a uma bola, este jogo deixa-nos a ponte perfeita para 23ª. jornada da Premier League. Será o United capaz de arruinar as esperanças deste Liverpool em bater a maioria dos recordes que existem para bater numa época ou, jogando em casa, o Liverpool continuará a sua senda de bons resultados e exibições consistentes para, mais uma vez, levar de vencido a equipa que enfrenta? A saber, domingo dia 19, a fechar a jornada e com pontapé de saída marcado para as 16:30.