A experiência que vale mais que a juventude

As comparações são inevitáveis e, assim como Jamie Vardy, é já nos ‘late twenties’ ou seja, a caminho dos 30 anos de idade, que o avançado está a encontrar a qualidade de jogo e a eficácia que o colocam como um dos melhores jogadores da liga no momento. Tendo conquistado o prémio de jogador do mês de Agosto, com cinco golos e uma assistência (e já tendo amealhado mais um golo e mais uma assistência no mês de Setembro), os números que mais impressionam nem são os golos ou a média de golos por jogo. O que mais impressiona, e que parece demonstrar claramente que a experiência tem um papel fundamental no despontar de jogadores como Vardy e Pukki, é o rácio de golos/oportunidades e de remates dentro e fora do alvo.

Pukki é um dos jogadores mais “económicos” da Premier League, com apenas 16 remates em todas as cinco jornadas disputadas até ao momento, e com 12 desses 16 a encontrarem o alvo (desde logo um número impressionante de 75% de eficácia a encontrar a baliza adversária). Escusado será dizer que, dos doze remates entre os postes, metade deles, o número de golos do avançado até ao momento, tocaram no fundo das redes adversárias. Um em cada dois remates ao alvo do finlandês dá golo, impressionante.

A festa que Teemu Pukki está a “dar” poderá prolongar-se durante muito tempo. Não sendo o Norwich um candidato a altos voos, toda a ajuda é importante e Pukki, aos 29 anos de idade, parece querer tudo fazer para continuar a sua festa na Premier League.

Esta semana na Premier League

Como não poderia deixar de ser (tendo em conta o tema deste texto), o destaque da jornada vai para a receção do Burnley ao Norwich a disputar-se Sábado, dia 21, pelas 15h. Poderá não ser o jogo da mais importante da ronda, mas tendo percebido os números do avançado sensação da liga até ao momento, a curiosidade falará mais alto e este poderá bem ser um dos encontros a acompanhar com mais atenção nesta 6.ª jornada.

Ainda assim, se for de um jogo grande que o leitor está à procura, a Premier League não falha: a fechar a jornada, no Domingo, dia 22, pelas 16h30, o Chelsea recebe o Liverpool. Grande teste para os Blues de Frank Lampard - que se apresentam com onze golos marcados e onze golos sofridos até ao momento - e jogo difícil para o líder Liverpool.