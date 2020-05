Todas as sextas-feiras temos apontado os inconvenientes do regresso prematuro das actividades desportivas. Diversos campeonatos europeus são da mesma opinião, já que cancelaram as suas edições 2019-20. Em Inglaterra, neste caso particular, essa hipótese parece não agradar à maioria. Assim sendo, uma onda de desconfiança começa a crescer entre os responsáveis principais pelo espetáculo, os jogadores.

Nesta semana que passou, pelo menos dois jogadores recusaram treinar alegando não se sentirem confiantes nas condições de segurança ao voltarem aos treinos — Troy Deeney, capitão do Watford, e N’Golo Kante, médio defensivo do Chelsea.

Deeney justificou a sua ausência com a preocupação em proteger a sua família. Deeney foi pai há cinco meses e o filho já sofreu de problemas respiratórios. Após a honestidade e celeridade do capitão em vir a público dar a sua opinião, assim que foi sabido que um jogador e dois funcionários do clube testaram positivo para Covid-19, outros jogadores se seguiram e não participaram do treino da passada quarta-feira. Com o apoio do seu treinador, Nigel Pearson, esses jogadores têm todo o respeito e compreensão do clube para voltarem a treinar apenas quando se sentirem seguros.

No caso de Kante, o jogador apresentou-se e treinou com a equipa na terça-feira, dia 19, mas no dia seguinte, alegando preocupações em relação a risco de infecção, decidiu não se apresentar. Ontem, quinta-feira, o jogador voltou ao centro de treinos do clube, mas não para treinar. Kante apresentou-se ao segundo dia de testes do Chelsea, voltando de imediato para casa. No caso particular do francês, o seu pai faleceu quando este tinha apenas 11 anos de idade e, recentemente, em 2018, o seu irmão faleceu após ataque cardíaco. Se já não fosse compreensível a atitude do médio do Chelsea, o seu historial de família terá pesado de forma determinante na sua decisão.

Além dos respetivos clubes e treinadores, também Jordan Henderson veio a público dar o seu apoio a Troy Deeney e N’Golo Kante. O internacional inglês e capitão do Liverpool disse que respeita plenamente a decisão dos jogadores que não se sentem seguros para voltar ao trabalho no imediato e que tem a certeza que estes também respeitam os que, como ele, decidiram voltar. O médio dos Reds diz ainda que se sente plenamente seguro no centro de treinos do Liverpool, que todos os casos são diferentes e que só pode mesmo falar por ele, mas que respeita na totalidade quem se encontra numa situação diferente.