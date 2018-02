O Swansea, de Carlos Carvalhal, sofreu hoje uma pesada derrota (4-1) em Brighton, enquanto o Liverpool goleou o West Ham pelo mesmo resultado e subiu provisoriamente ao segundo lugar da Primeira Liga inglesa de futebol.

Na 28.ª jornada, Carvalhal sofreu o desaire mais pesado desde que assumiu o comando da equipa galesa e terminou uma série de 10 jogos sem perder, cinco dos quais para a ‘Premier League’.

No Estádio Amex, o Swansea foi para intervalo já em desvantagem, por culpa de um golo de Murray, aos 18 minutos, de grande penalidade, e o mesmo avançado inglês aumentou a diferença, aos 69.

O francês Knockaert fez o terceiro do Brighton, aos 73 minutos, e o holandês Locadia fechou a contagem aos 90. Pelo meio, aos 86, o Swansea reduzido, com um autogolo de Dunk.

Com este desaire, a equipa de Carvalhal regressou à zona de despromoção, ocupando o 18.º e antepenúltimo lugar, a apenas um ponto da salvação.

Na outra ponta da tabela, o Liverpool, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ultrapassou, provisoriamente, o Manchester United, de José Mourinho, com uma confortável vitória caseira sobre o West Ham, que contou com João Mário a titular.

Em Anfield Road, o alemão Emre Can abriu a contagem, aos 29 minutos, e, na segunda parte, o Liverpool construiu a goleada, com tentos do egípcio Salah (51), do brasileiro Firmino (57) e do senegalês Mane (77). Os londrinos ainda reduziram por Antonio, aos 59.

O Liverpool segue, à condição, no segundo posto, com um ponto de vantagem sobre o Manchester United, que no domingo recebe o Chelsea, enquanto o West Ham segue no 13.º posto, três pontos acima da zona de despromoção.

Cedric Soares foi titular no empate (1-1) do Southampton no campo do Burnley, enquanto Adrien Silva foi suplente não utilizado na receção do Leicester ao Stoke City, num encontro que terminou com igual resultado (1-1).

Destaque ainda para a derrota caseira do West Bromwich frente ao Huddersfield, num jogo que poderá ter ditado a despedida do treinador Alan Pardew, já que somou o quinto desaire seguido e segue no último lugar.

O avançado Dwight Gale ‘bisou’ no empate do Newcastle no terreno do Bournemouth, numa partida em que os ‘magpies’ desperdiçaram uma vantagem de dois golos.