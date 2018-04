O líder Manchester City (1º) venceu o Tottenham (4º) neste sábado, por 1-3, em jogo a contar para a 34ª jornada da Premier League, e pode ser campeão amanhã, caso o rival Mancheter United (2º) perca contra o lanterna vermelha WBA.

O brasileiro Gabriel Jesus abriu o placar, aos 22 minutos do primeiro tempo; o segundo chegou via Gundongan, ampliando a vantagem da marca de grande penalidade, aos 25'. Todavia, ainda antes do intervalo, o dinamarquês Christian Eriksen reduziu a vantagem aos 42'. No segundo tempo, aos 72', o inglês Raheem Sterling fechou o marcador.

Diante da improvável derrota em casa do United para o WBA, os Citizens têm a oportunidade de levantar o troféu na próxima jornada, em casa, frente ao Swansea (17º) do português Carlos Carvalhal.

Contudo, antes deste encontro, o trio mágico do Liverpool (3º), formado pelo egípcio Mohamed Salah, o brasileiro Roberto Firmino e o senegalês Sadio Mané, garantiu a vitória do conjunto do alemão Jurgen Klopp, por 3-0, diante o Bournemouth (13º).

Mané (7'), Salah (69') e Firmino (90') fizeram os golos dos Reds, que eliminaram o Manchester City, a meio da semana, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Salah, com mais um tento na sua conta pessoal, celebrou a marcação de 40 golos em todas as competições. Para o campeonato, o de hoje foi o número 30 (!) — que faz com que seja o 'artilheiro' isolado da Premier League.

Quanto ao Chelsea (5º) sofreu, mas levou a cabo uma 'remontada' em oito minutos contra o Southampton (18º) depois de estar em desvantagem por 2-0.

O sérvio Dusan Tadic (21) e o polaco Jan Bednarek começaram aquilo que parecia uma vitória para os da casa, mas o francês Olivier Giroud saiu do banco para marcar duas vezes na segunda parte (70' e 78') e salvar os Blues. O belga Eden Hazard marcou o golo de empate (75').

A equipa de Antonio Conte está a sete pontos do Tottenham, que se encontra na última posição que garante uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Nos restantes jogos do dia, o Swansea (17º) empatou a uma bola com os azuis de Liverpool, o Everton (9º) e ampliou a vantagem na luta da despromoção. Por seu turno, o Huddersfield (14º) conquistou três pontos na vitória por 1-0 frente ao Watford (12º), enquanto o Crystal Palace (16º) superou o Brighton (13º) por 3-2.

Já o Burnsley (7º) venceu pela quinta vez consecutiva ao superar o Leicester (8º) por 2-1.

Resultados da 34ª rodada da Premier League: