Com o passar do tempo e com os investimentos ilimitados de uma mão cheia de clubes, a distância entre os clubes de topo e os clubes do fim da tabela está cada vez maior. Apesar disso, a competitividade no cimo da mesma é tão grande que os títulos se começam a decidir nos detalhes. Existe a chance de este final de temporada poder trazer-nos ainda mais emoção, além daquela que já nos foi garantida e que continua em ação, já que o título ainda não está decidido.

Com ambas as equipas eliminadas da Liga dos Campeões, o Manchester City parece estar com o total controlo da liderança e muito dificilmente se deixará ultrapassar pelo rival. Ainda assim, dando asas à imaginação, esta temporada poderia, e pode ainda, apesar das probabilidades serem muito reduzidas, trazer-nos algo inédito. A proximidade estatística entre os dois primeiros classificados é tal que, com uma combinação de resultados especificas nos últimos dois jogos do campeonato, Liverpool e Manchester City poderiam acabar a jogar um play-off para decidir o vencedor da Premier League 2018-19.

O que seria preciso para Manchester City e Liverpool jogarem um play-off?

Neste momento, antes de serem conhecidos os resultados de Liverpool e Manchester City na trigésima sétima jornada, as equipas estão separadas por apenas um ponto. Com trinta e seis jornadas jogadas, o Manchester City de Pep Guardiola, com 92 pontos somados, tem 90 golos marcados e 22 sofridos, perfazendo uma diferença de +68, entre golos marcados e sofridos. Já o Liverpool de Jürgen Klopp apresenta-se à data com 91 pontos, 84 golos marcados e apenas 20 sofridos, perfazendo uma diferença de +64.

Uma nota para o facto do Tottenham, o terceiro classificado e terceiro melhor clube na diferença entre golos marcados e sofridos, apresentar-se com +29. O que ilustra a diferença monstruosa entre o campeonato dos dois primeiros classificados e a demais concorrência.