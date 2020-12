Em duelos da 15.ª jornada da Premier League, o Everton foi ao campo do cada vez mais último Sheffield United vencer por 1-0 e o Manchester City teve a ajuda de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva para bater em casa o Newcastle, por 2-0.

Em Sheffield, o médio André Gomes foi lançado na equipa do Everton aos 74 minutos e, pouco depois, aos 80, a formação de Liverpool fez o golo da vitória, com um remate certeiro do seu capitão, o islandês Sigurdsson.

Com este triunfo, a equipa do técnico italiano Carlo Ancelotti saltou à condição para o segundo lugar, com 29 pontos, menos dois que o seu vizinho e eterno rival Liverpool, que lidera e que no domingo recebe o West Brom.

Por seu lado, depois de ter sido uma das surpresas da última temporada da Premier League, o Sheffield United continua a caminhar com rapidez para o Championship (segundo escalão), somando apenas dois pontos em 15 jogos disputados.

Após um início bastante irregular, o Manchester City continua a ‘escalar’ a tabela da liga inglesa e passou a ocupar provisoriamente o quinto posto da prova, com 26 pontos, apesar de ter voltado a não ‘deslumbrar’ perante o Newcastle.

Golos de alemão Gundogan, aos 14 minutos, e do espanhol Torres, aos 55, deram o triunfo à formação de Pep Guardiola, que manteve os três internacionais portugueses em campo durante todo o encontro.

Mesmo com este desaire, o Newcastle segue num confortável 12.º posto, com 18 pontos, sete acima da zona de despromoção.

A 15.ª ronda continua no domingo, com destaque para o duelo de treinadores portugueses, com Nuno Espírito Santo, no Wolverhampton, a receber o Tottenham, de José Mourinho.