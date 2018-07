O médio brasileiro Felipe Anderson assinou contrato válido por quatro anos com o West Ham, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, que, segundo a imprensa britânica, desembolsou perto de 40 milhões de euros pela transferência.

O internacional brasileiro, de 25 anos, que poderá ser o jogador mais caro da história do clube londrino, estava há cinco anos em Itália, ao serviço da Lazio, onde chegou em 2013, proveniente do Santos, do Brasil. Na equipa romana marcou 34 golos em 177 jogos.

Campeão Olímpico no Rio2016, Felipe Anderson não foi convocado para o Mundial de 2018, na Rússia, onde o Brasil foi eliminado pela Bélgica nos quartos de final.

Felipe Anderson é o sétimo reforço da equipa do West Ham, que inicia esta época sob comando de um novo treinador, o chileno Manuel Pellegrini, depois de ter concluído a Premier League 2017/18 no 13.º lugar com o escocês David Moyes no banco.