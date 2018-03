O Manchester City venceu hoje em casa do Stoke por 2-0, no jogo que encerrou a 30.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e está cada vez mais perto de se sagrar campeão inglês.

Um ‘bis’ do espanhol David Silva, aos 10 e aos 50 minutos, selou o 26.º triunfo no campeonato para a equipa de Pep Guardiola, que a oito jornadas do fim do campeonato tem 16 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Manchester United de José Mourinho.

Os forasteiros somaram o sétimo jogo consecutivo sem perder para o campeonato e responderam da melhor forma à derrota por 2-1, em casa com os suíços do Basileia, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, uma eliminatória que acabaram por vencer com um agregado de 5-2.

No outro extremo da tabela, o Stoke City, que somou o sexto jogo sem vencer, continua em apuros para se manter na ‘Premier League’, seguindo em 19.º e penúltimo lugar, ainda que apenas um ponto abaixo da ‘linha de água’.

Numa vitória segura e sem grandes percalços, os ‘citizens’, que tiveram Bernardo Silva em campo desde os 85, construíram a vitória com dois golos concluídos por David Silva, aos 10 e aos 50, primeiro a passe de Sterling e depois do brasileiro Gabriel Jesus.