O médio Bruno Fernandes é o sétimo jogador a receber o galardão duas vezes consecutivas e passa a integrar um restrito clube que conta com o seu compatriota Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Jamie Vardy, Harry Kane, Dennis Bergkamp e Robbie Fowler.

Os quatro golos marcados pelo internacional português ao longo do período a que se reporta o troféu (que inclui a primeira quinzena de março), ao Everton, Brighton (2) e Tottenham, do português José Mourinho, foram decisivos para a sua segunda distinção consecutiva (a anterior foi em fevereiro).

O antigo jogador do Sporting é mesmo o primeiro a receber a distinção logo nos dois meses de ‘estreia’ na Premier League.

Bruno Fernandes teve Conor Coady, Danny Ings, Raúl Jiménez (ex-Benfica), Anthony Martial e Allan Saint-Maximin como principais opositores ao título de melhor jogador do mês de junho, numa votação em que os votos do público são combinados com os dos 20 capitães dos clubes e um painel de especialistas.

Nuno Espírito Santo foi considerado o melhor treinador do mês de junho (que inclui a primeira quinzena de março), conquistando o galardão pela segunda vez, ao manter a invencibilidade do Wolverhampton em cinco jogos, com quatro triunfos e um empate.

O percurso dos ‘wolves’ começou com um triunfo por 3-2 frente ao Tottenham, num duelo de treinadores portugueses com Mourinho, ainda em março, seguido, após o retorno da Premier League (suspensa devido à pandemia de covid-19), de um empate e três vitórias consecutivas sem sofrer golos.

O treinador português, que repete o prémio conquistado pela primeira vez em setembro de 2018, liderou uma lista que incluía os seus homólogos Steve Bruce, Frank Lampard e Ole Gunnar Solskjaer. O resultado da votação do público foi combinado com os votos de um painel de especialistas em futebol para decidir o vencedor.