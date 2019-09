Se a estatística aponta para o despedimento, há sempre uma exceção. Na época passada, 2018/19, o Fulham de Slavisa Jokanovic passou de um vigésimo lugar a apenas um décimo nono lugar. Tendo contratado Claudio Ranieri, que seria despedido apenas três meses e meio depois, sendo o Fulham relegado para a Championship no final da temporada. Apesar da melhoria na tabela, esta não seria, ainda assim, suficiente.

Depois do primeiro, quem se seguirá?

Já que estamos na vertente de probabilidades e estatísticas, viajemos ao mundo das apostas e vejamos que pensam os corretores quanto ao próximo treinador a abandonar o cargo.

Temos tendência a pensar que os clubes a passar mais dificuldades na tabela serão aqueles cujos treinadores estarão em maior risco de despedimento, mas, ao que parece, e tendo em conta as ‘odds’ atuais, não é esse o caso. Vejamos:

Empatados em primeiro lugar estão três treinadores cujas ‘odds’ dão seis libras por cada libra apostada (6/1). São eles Steve Bruce do Newcastle United, Ole Gunnar Solskjaer do Manchester United e, para surpresa da esmagadora maioria dos leitores, presumo eu, Mauricio Pochettino do Tottenham Hotspur. Seguem-se Frank Lampard e Marco Silva, com ‘odds’ de respetivamente 8/1 e 12/1. Com catorze libras para cada libra apostada estão o actual décimo terceiro classificado, Ralph Hasenhuttl do Southampton, e Daniel Farke do Norwich, o único da lista que se encontra na zona de despromoção. Por último com ‘odds’ de 16/1, está Graham Potter do Brighton que se encontra apenas no décimo sexto lugar, a um ponto da linha de água, e o até agora surpreendente Roy Hodgson que se encontra num extraordinário quarto lugar da tabela classificativa.

Se pensarmos que Frank Lampard tem não só uma tarefa muito difícil, como está sujeito à instabilidade da direção do clube, este é para mim, de entre todos os mencionados acima, o que terá mais possibilidades de ser o segundo treinador da Premier League a deixar o comando técnico da sua equipa esta época. Mais uma vez, só o tempo e os resultados o dirão.

Esta semana na Premier League

Sem jogos ditos “grandes” no regresso da Liga inglesa, o destaque vai para o Wolves na sua receção ao Chelsea de Frank Lampard. Não parecendo encontrar-se na forma a que nos habituou nas duas últimas temporadas, o Wolves é ainda assim um adversário terrível, principalmente para os grandes clubes ingleses. Com um extraordinário recorde frente a equipas da parte superior da tabela, a equipa de Nuno Espírito Santo tudo fará para parar mais um colosso inglês e começar, finalmente, a amealhar pontos. Com arranque marcado para as 15h de sábado, dia 14, este é o grande jogo da jornada da liga mais competitiva do mundo.