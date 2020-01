A verdade é que o Tottenham, como equipa grande que é tem que ter uma identidade e tem que impor essa mesma identidade aos seus opositores, como fazem as equipas que dominam o futebol atual. Muitas das vezes estas mudanças táticas poderão servir para explorar fraquezas nos adversários ou anular alguns dos seus pontos fortes. A somar a essa, chamemos-lhe, falta de confiança, podemos encontrar nos últimos tempos alguma falta de vontade, de fome de vencer, lembrando-nos os tempos de Pochettino. O período/efeito de lua de mel, devido à chegada de um novo treinador, parece ter chegado ao fim e chegou a hora de a filosofia/métodos do treinador português entrarem em ação. Este poderá ser um teste demasiadamente difícil para tal, mas poderá também ele ser, um trampolim para uma nova era.

Um jogo a ser tomado como exemplo

O porquê de se poder agora dizer que este Liverpool é, em teoria, impossível de bater, vem desde há algum tempo, mas principalmente desde o jogo frente ao Leicester. A aura, a confiança e a certeza de que este era apenas mais um jogo foram óbvias desde o apito inicial. Defrontando o Leicester City - segundo classificado e detentor de um futebol entre os melhores da liga esta temporada - longe de Anfield, o Liverpool não pareceu minimamente ‘inseguro’. Não sentindo a necessidade de entrar a todo o gás, tentando acabar com o jogo de imediato, demonstrando, ao contrário de outros jogos, uma enorme confiança em si, independentemente do tempo de jogo continuar a correr, sem que o jogo parecesse decidido. O que aconteceu com 0-0 no marcador, mas também com 0-1 a seu favor, que permaneceu no marcador por 40 minutos de jogo.

créditos: EPA/TIM KEETON

A forma como os Reds deixaram o Leicester tomar as rédeas do jogo na primeira parte, a forma como controlaram o início do encontro ‘com os olhos na bola’, a forma como recuou o habitual bloco alto, jogando com um bloco médio - abdicando quase de três jogadores -, uma vez que a capacidade das Raposas de Brendan Rodgers de sair a jogar é tremenda, e sem serem pressionados, os jogadores do Leicester conseguem criar espaço suficiente no seu meio-campo para contornar a linha frontal de qualquer equipa que não pressione alto e que ao mesmo tempo não recue os homens da frente, precisamente o que fez o Liverpool. A forma como mesmo assim os pupilos de Klopp controlaram a seu belo prazer o segundo tempo e como foram capazes de encostar a equipa de Brendan Rodgers às cordas, criando oportunidades em ataque continuado com extrema facilidade, diz muito sobre o atual primeiro classificado da Premier League.

Ainda assim, este é o jogo que mais poderá servir de exemplo e mais poderá ajudar o Tottenham a preparar o encontro de sábado, quer pela sua proximidade temporal, mas também pela forma como os Spurs poderiam, eventualmente, querer tomar as rédeas do jogo. Mesmo que essa possibilidade seja a mais remota, das duas possíveis, uma vez estabelecido acima que, devido à indisponibilidade de Kane, o Tottenham deverá recuar. Haverão momentos do jogo em que os londrinos terão que tentar ainda assim vir para a frente e dominar, principalmente caso se encontre a perder e, aí, o Liverpool estará nas suas sete quintas.

Resumindo, esta será uma missão quase impossível e do lado oposto ao líder do campeonato estará um treinador que nestas circunstâncias se supera a si e motiva os seus jogadores de tal forma que estes acabam por dar tudo o que têm e muitas vezes render mais do que o habitual. Portanto: mais um encontro de sonho na melhor liga de futebol do mundo.