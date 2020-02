É um dos sete basquetebolistas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.

Kobe Bryant foi 18 vezes escolhido para o jogo ‘All Star’ e fez a sua estreia no jogo das ‘estrelas’ com apenas 19 anos, sendo o mais novo de sempre a conseguir estar presente no evento. Ganhou por quatro vezes o prémio MVP do jogo ‘All Star’, em 2002, 2007, 2009 (em conjunto com Shaquille O’Neal) e 2011.

LeBron James, dos Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, vão capitanear as equipas no jogo ‘All Star’, que se disputa na madrugada de segunda-feira, em Chicago, nos Estados Unidos.