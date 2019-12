Semi-finalista da Liga dos Campeões. Campeão holandês. Finalista vencido da Taça das Nações. Matthijs de Ligt, atleta consagrado no Ajax, agora ao serviço da Juventus, foi considerado esta segunda-feira, na Gala da Bola de Ouro, o melhor jogador jovem sub-21, sendo galardoado com o prémio Kopa.

Entre os nomeados da Bola de Ouro na 15ª posição, o gigante holandês sucede assim ao francês Kylian Mbappé que na temporada passada, como campeão do Mundo, foi o primeiro a receber este troféu.

No segundo lugar do pódio de um galardão que premeia o talento mais jovem que habita no desporto-rei, o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dormtund é o segundo classificado. Considerado o rosto do futuro da seleção inglesa, o extremo é também o rosto mais talentoso de um novo Dortmund que procura regressar às glórias do tempo de Klopp.

João Félix, cinco dias depois de ser eleito ‘Golden Boy’ pelo jornal italiano Tuttosport, soube no final desta tarde de segunda-feira que foi o 28.º nomeado à Bola de Ouro mais votado, a par de Marquinhos (PSG) e Van de Beek (Ajax), foi considerado o terceiro melhor jogador jovem. Atualmente no Atlético de Madrid, o avançado formado no SL Benfica brilhou na temporada passada ao serviço dos encarnados com 20 golos e 11 assistências, numa época em que se estreou em internacionalizações e, inclusive, venceu o seu primeiro troféu internacional: a Liga das Nações.

Também tinham entrado na lista de 10 pretendentes ao Troféu Copa o nigeriano Samuel Chukwuze, o francês Mattéo Guendouzi, o alemão Kai Havertz, o sul-coreano Lee Kang-in, o italiano Moise Kean, o guarda-redes ucraniano Andrei Lounine e o brasileiro Vinicius Jr.

O Prémio do France Football para jogadores com menos de 21 anos homenageia Raymond Kopa - falecido em 2017 com 85 anos -, que foi um dos melhores jogadores franceses da história, venceu a Bola de Ouro em 1958 e jogou no Angers, Reims e Real Madrid.