“É um feito extraordinário de um promissor piloto português, que muito orgulha Portugal e os portugueses e que merece o reconhecimento do Presidente da República”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ da Presidência da República.

Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que Miguel Oliveira “partiu da sétima posição e alcançou a vitória numa ultrapassagem na última curva da prova”.

O chefe de Estado faz ainda votos para que a vitória se repita em Portugal, na última corrida do campeonato do mundo de MotoGP que se irá disputar em 22 de novembro, em Portimão, no Algarve.

O português Miguel Oliveira (KTM) conquistou hoje pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, quinta prova do campeonato.

Miguel Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República Checa, seguia no terceiro lugar e, na última curva, aproveitou a 'luta' entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaro (KTM) para subir pela primeira vez ao pódio.

O português partiu do sétimo lugar da grelha e conquistou várias posições na segunda partida, para as últimas 12 voltas, depois do acidente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).