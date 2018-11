Segundo a AFP, Rybolovlev foi acusado pela justiça, mas ainda não se sabem que acusações foram imputadas ao russo.

O tribunal do Principado constituiu ainda três outras pessoas como arguidos: a advogada do russo, Tetiana Bersheda, bem como o filho e a esposa do antigo ministro da Justiça do Mónaco, Philippe Narmin.

O bilionário russo foi detido esta terça-feira e passou a noite sob custódia policial, tendo sido preso horas antes da derrota do Mónaco na receção ao Club Brugge (4-0), na Liga dos Campeões, a pior derrota do emblema do Principado na competição.

Rybolovlev, que foi entretanto libertado, está no centro de uma investigação judicial aberta há um ano pelo Procurador-Geral do Mónaco por suspeitas de corrupção e por tráfico ativo e passivo de influência.

Este caso, que foi batizado como 'Monacogate', tem por base a suspeita que o magnata russo terá recorrido a uma advogada russa para tentar influenciar as instâncias judiciais do Principado num outro processo que opõe Rybolovlev ao empresário suíço Yves Bouvier.

As autoridades terão descoberto no telemóvel da advogada contratada pelo russo mensagens que revelam a relação entre Rybolovlev e o antigo responsável dos serviços judiciais do Mónaco, Philippe Narmino, incluindo a oferta de jantares, presentes e viagens.