Sobre o livro de José Ceitil, que já havia escrito uma primeira edição em 2009, nas comemorações do 90.º aniversário do clube, o presidente considerou esta uma obra “importante” e com “grande rigor histórico”, que permite compreender o papel do Belenenses no desporto português.

“É um livro muito importante. Uma obra que tem um grande rigor histórico e que fica para a posteridade. O Belenenses é um dos poucos clubes em Portugal que tem realmente uma dimensão e representatividade a nível mundial. É um clube que se confunde com o desporto. O desporto em Portugal não seria o que é hoje sem o Belenenses”, explicou.

O Belenenses, fundado em 23 de setembro de 1919, comemorou 100 anos de existência este ano, numa altura conturbada do clube, em que o ‘divórcio’ com a SAD levou a que uma nova equipa de futebol fosse criada pelo Belenenses no final da época 2017/18, desde o escalão mais baixo dos Distritais, e a adoção do Estádio Nacional como nova casa do Belenenses SAD, que disputa a I Liga.