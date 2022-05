Rui Costa falava hoje numa cerimónia na Câmara Municipal do Seixal, distrito de Setúbal, de receção da equipa sub-19 de futebol dos ‘encarnados’, que conquistou a primeira UEFA Youth League da sua história, sagrando-se campeã da Europa, após derrotar o Salzburgo por 6-0.

“Apesar de muito se ter falado nos últimos tempos da Cidade Benfica, que é um projeto que iremos alcançar, também esta base do futebol no Seixal é a nossa base e continuará a ser durante muitos e muito anos. Esta é a promessa que faço, porque não temos nenhum motivo para estarmos descontentes com o que tem sido a relação entre ambas as partes", disse o presidente do Benfica.

Segundo Rui Costa, “embora o Benfica seja um clube de Lisboa e representado nos quatro cantos do mundo, é no Seixal que tem a sua base para o futebol profissional e de formação”.

“É aqui que vamos continuar a trabalhar e é aqui que vamos continuar a ganhar”, reiterou.

Em janeiro, o presidente ‘encarnado’ tinha referido numa entrevista ao canal das ‘águias’ que havia a possibilidade de o Benfica sair do Seixal, distrito de Setúbal, para se concentrar numa nova casa que albergue todas as valências do clube.

O presidente ‘encarnado’ anunciou na altura que estava em estudo o nascimento da Cidade Benfica, um espaço “para albergar o Benfica inteiro menos o Estádio”.

Em declarações à agência Lusa, em março, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, disse que teve a garantia por parte do Benfica de que o centro de estágio do clube não iria sair do concelho.

Hoje, na receção à equipa nos Paços do Concelho, o presidente da autarquia disse que esta conquista "made in Seixal mostra de forma inequívoca que o investimento na formação e no centro de estágios do Seixal foi e é uma opção de sucesso que se vai manter no futuro e pode ser ampliada"

"É, para nós, motivo de grande orgulho termos no município do Seixal o centro de estágio do Sport Lisboa e Benfica, uma autêntica fábrica de talentos e que tem permitido desenvolver um trabalho de enorme qualidade, visível nos resultados alcançados em todos os escalões de formação e pela equipa principal e que é uma referência mundial", destacou Joaquim Santos.

Rui Costa disse, por seu turno, que a vitória é acima de tudo dos jovens jogadores, lembrando-lhes que representa o início da sua carreira.