Al-Khelaïfi tinha constituído testemunha em março no processo judicial aberto em Paris, que também investiga as condições de atribuição dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e Rio2016.

Convocado novamente em 16 de maio pelo juiz Renaud van Ruymbeke, o dirigente não compareceu, alegando que estava na final da Copa do Emir do Qatar de futebol, o que levou à sua acusação por correio, de acordo com fontes próximas ao caso, citadas pela AFP.

O presidente do Paris Saint-Germain, o empresário Nasser Al-Khelaïfi, do Qatar, foi ouvido ontem e, segundo o site Medipart e a agência France Presse (AFP), Nasser Al-Khelaïfi foi interrogado pela Justiça francesa na condição de arguido.

Os magistrados da procuradoria financeira francesa questionam dois pagamentos, num total de 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,1 milhões de euros ao câmbio de hoje), feitos em 2011 pela sociedade Oryx Qatar Sports Investment, detida por Nasser Al-Khelaïfi e o seu irmão Khalid, a uma sociedade de marketing desportivo dirigida por Papa Massata Diack, cujo pai, Lamine Diack, é ex-presidente da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) e antigo membro do Comité Olímpico Internacional (COI).

Consultor de marketing da IAAF até 2014, Papa Massata Diack tem estado no centro de diversos casos de corrupção associada ao desporto e é investigado pela justiça francesa.