As ocorrências dos últimos dias devem motivar uma reflexão desportiva e ética. O Sporting de Braga foi surpreendido com um movimento de um clube seu concorrente, curiosamente o que nos persegue na tabela, e que, à luz dos regulamentos e dos contratos, conseguiu assegurar o nosso treinador", disse durante a apresentação do novo treinador, Custódio Castro.

Por isso, Salvador disse "perceber quem argumenta que situações destas podem desvirtuar as competições" e lembrou o exemplo da Liga espanhola "onde esta contratação não seria possível", defendendo "um debate alargado em prol do futebol português" sobre este tema.

"Num momento como este, o Sporting de Braga nunca poderia negociar, nem ceder, mas cabe às leis e regulamentos garantir um futebol acima de qualquer questão moral e ética", disse.

António Salvador historiou o processo, recordando que o Sporting o contactou "há pouco mais de uma semana, no regresso de Glasgow", onde o Braga defrontou o Rangers para a Liga Europa (derrota por 3-2).

"O Frederico Varandas pediu-me uma reunião, não sabia para o que era, e fui surpreendido quando me disse que queria entrar em acordo pelo Rúben Amorim. Avançou com determinada verba, mais dois jogadores e uma percentagem do passe do Palhinha, mas o Braga não queria negociar o treinador e como tal a reunião terminou", contou.