O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, mostrou-se hoje confiante para o jogo dos quartos de final da Liga Europa de futebol contra o Atlético de Madrid, afirmando que os 'leões' têm de "ser 22".

“Em vez se serem 11 em campo, temos de ser 22, foi o que disse aos jogadores. Temos de nos desdobrar, fazer o dobro”, disse o presidente do clube leonino, horas antes do início da partida.

Bruno de Carvalho disse que a equipa tem de ter um foco muito preciso, uma defesa sólida e calma, e deste modo os ‘leões’ vão criar muitas dificuldades ao Atlético de Madrid.

“Um grande grupo de adeptos, grande foco, muita atitude e o compromisso com os quase 4.000 adeptos que vão dar toda a força e ser o 12.º jogador”, afirmou o presidente do Sporting.

O líder dos ‘leões’ não viajou com a equipa para Madrid, por a sua filha estar quase a nascer.

O Atlético de Madrid e o Sporting jogam hoje às 20.05 no Wanda Metropolitano, em Madrid, e vão jogar a segunda volta dos quartos-de-final no Estádio de Alvalade, em Lisboa, no dia 12 de abril.