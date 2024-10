“Estávamos a bater-nos com o Braga e passou-se isto, um penálti absolutamente escandaloso. Nem o VAR pode chamar, nem o árbitro pode assinalar depois de ver as imagens”, afirmou António Miguel Cardoso na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o jogo.

Dizendo-se “indignado”, o presidente do Vitória acusou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de “encaminhar as coisas sempre no mesmo sentido”.

“Tudo começa na final da Supertaça, no primeiro jogo da época, com um almoço entre os presidentes dos ditos quatro ‘grandes’, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga. Mas, não nos vergamos, fizemos um grande jogo, não nos deixaram chegar à ‘final four’, mas vamos continuar a lutar. Consideramos isto um roubo”, disse.

António Miguel Cardoso notou que o que se passou “não é bom para o futebol português”.

“Muito se fala da centralização [dos direitos televisivos] e da valorização do futebol português, mas o que se passou aqui não é bom. A verdade é que, jogo após jogo, temos tido arbitragens que têm prejudicado o Vitória de Guimarães e, com isso, o futebol português, como ainda na semana passada com um penálti daqueles que toda a gente viu e que não foi assinalado [no empate 2-2 com o Estrela da Amadora]”, disse.

O Sporting de Braga apurou-se hoje para a ‘final four’ da Taça da Liga de futebol e marcou encontro com o Benfica nas meias-finais, ao vencer por 2-1 na receção ao Vitória SC, em jogo dos ‘quartos’.

Nuno Santos adiantou os vimaranenses, aos 10 minutos, mas Niakaté, aos 22, e Bruma, aos 75, de grande penalidade, assinaram a reviravolta dos bracarenses, sendo que os visitantes terminaram a partida reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Borevkovic, aos 70.

O Sporting de Braga, detentor do troféu e com três conquistas da Taça da Liga (2012/13, 2019/20 e 2023/24), vai defrontar nas meias-finais o Benfica, enquanto a outra meia-final vai opor o Sporting ao vencedor do encontro de hoje entre FC Porto e Moreirense, agendado para as 20:45.

A ‘final four’ da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, com as meias-finais em 07 e 08 de janeiro de 2025, e a final marcada para dia 11 do mesmo mês.