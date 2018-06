A primeira jornada do Mundial2018 de futebol termina hoje, com a Colômbia e a Polónia em ação, num dia em que a anfitriã Rússia realiza o segundo encontro.

Depois da goleada na estreia, frente à Arábia Saudita (5-0), a Rússia tenta dar um passo praticamente decisivo rumo ao apuramento para os oitavos de final, no encontro frente ao Egito.

Os africanos foram derrotados na primeira jornada pelo Uruguai (1-0) e um novo desaire pode deixá-los praticamente fora da próxima ronda, mas neste encontro já deverão contar com a sua maior estrela, Mohamed Salah.

Antes, a Colômbia, que chegou aos quartos de final em 2014, estreia-se na competição, com James Rodríguez em dúvida, frente ao Japão.

No outro encontro do Grupo H, o último a entrar em ação no Mundial2018, a Polónia, cabeça de série da ‘poule’, joga com o Senegal, que procura ser o primeiro conjunto africano a pontuar na Rússia.