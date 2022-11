“Muitos parabéns à Seleção Nacional de Rugby que carimbou a presença no Mundial de França 2023! Um apuramento histórico que mostra bem a garra dos Lobos”, escreveu António Costa, na sua conta oficial da rede social Twitter.

A seleção portuguesa de râguebi qualificou-se após empatar com os Estados Unidos 16-16, no Dubai, na terceira e última jornada do torneio final de repescagem para a competição.

Esta é apenas a segunda vez que Portugal vai disputar o Campeonato do Mundo de râguebi, após a única e histórica participação, em 2007, também em França.

A seleção portuguesa vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.