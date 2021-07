A representação russa, composta por Vladislava Urazova, Viktoriia Listunova, Angelina Melnikova e Liliia Akhaimova, totalizou 169,528 pontos, superando a dos Estados Unidos, segunda classificada, com 166,096, e da Grã-Bretanha, que conquistou a medalha de bronze, com 164,096.

A Rússia tinha vencido a prova pela última vez em 1992, em Barcelona, como Comunidade de Estados Independentes (CEI), e termina com o longo ‘reinado’ das norte-americanas, campeãs em Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, mas que hoje realizaram as três últimas rotações sem Biles, tetracampeã olímpica no Rio de Janeiro, por “problema médico”.

Um dia antes, o Comité Olímpico da Rússia conquistou a mesma prova, mas no concurso completo masculino. Depois de três vitórias da China e duas do Japão, 25 anos depois da última vitória, em Atlanta1996, o conjunto da representação russa voltou a conquistar o título por equipas, .

Recorde-se que os 335 atletas russos, apurados, competem em Tóquio sem uma bandeira ou hino. O nome da equipa é ROC, o acrónimo, em inglês, de Comité Olímpico Russo.

Num concurso muito equilibrado, a vitória do Comité Olímpico da Rússia apenas foi confirmada no último exercício, terminando com 262,500 pontos, à frente do Japão (262,397), campeão olímpico no Rio2016, e da China (261,894).

Com Lusa