Finlay tem 11 anos e sofre de paralisia cerebral. Fã do Manchester City, escreveu uma carta ao seu ídolo, o internacional inglês Jack Grealish. O jovem queria não só dizer ao avançado o quanto o admirava, mas também saber como era a relação do jogador com a irmã mais nova, Hollie, que também sofre de paralisia cerebral e que surge, recorrentemente, em público com o irmão.

"O meu nome é Finlay e tenho onze anos. Sou um grande fã do Manchester City e de Inglaterra. Tenho paralisia cerebral e vi que a tua irmã também tem paralisia cerebral. És um bom irmão mais velho? Eu amo a forma como te dás com ela, realmente entendes", escreveu Finlay.

Em resposta, Grealish ofereceu ao pequeno fã uma camisola autografada e escreveu-lhe uma carta onde agradeceu as palavras, falou do quanto ama a irmã mais nova e do quão é importante é tirar alegria do futebol. Mas não se ficou por aqui e dias depois surpreendeu o jovem Finlay no final de um torneio de uma equipa jovem do Manchester City que integra atletas com deficiência e onde Finlay participa.

Depois de um encontro emocionado, Jack Grealish prometeu-lhe dedicar o próximo golo que marcasse - apesar de frisar, num tom bem disposto, que até agora só tinha conseguido tal feito uma vez esta época. Para que o momento fosse realmente especial, o internacional inglês pediu que Finlay escolhe-se o festejo. O jovem pediu que o jogador fizesse a "minhoca", depois de marcar, o que o jogador do City teve de rejeitar, alegando que se poderia aleijar. Então, Finlay fez um movimento com os braços abertos e esticados. Ensaiaram juntos e a promessa foi firmada

Hoje, Grealish marcou o último golo inglês da goleada ao Irão (6-2), na estreia dos Três Leões no Campeonato do Mundo de 2022, e na hora de festejar não esqueceu Finlay.