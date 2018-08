"No ano passado marcaram presença na vila do distrito de Bragança, 51 equipas de 17 nacionalidades. Este ano o número foi superado e fixado em 65 equipas de 17 países. Houve ainda 10 equipas que tiveram de ficar de fora", sublinhou o responsável.

José Rui Santos afirmou também que o traçado da KOP desenhado para o primeiro dia da prova no concelho de Vimioso, distrito de Bragança, é mais rápido ao estilo "Baja", com uma extensão de 35 quilómetros, enquanto o traçado programado para sábado é essencialmente técnico, com uma extensão de 24 quilómetros.

"Estes percursos são comuns a todas a categorias presentes em competição, onde já marcaram presença [em anos anteriores] os cinco melhores pilotos do mundo desta modalidade automóvel", frisou.

Este ano, o destaque a nível nacional vai para a presença na competição do piloto nortenho Jorge Araújo, atual primeiro classificado no campeonato europeu da modalidade automóvel. Outras das presenças é a de Badinho, piloto de Santa Maria da Feira que lidera o Troféu Ibérico da competição.

"Queremos este ano ultrapassar os cinco mil espetadores que passaram por Vimioso, já que concelho tem características únicas para prática de desportos aventura e natureza, que são aliados da nossa rica gastronomia", disse à Lusa o presidente da Câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo.

Em prova vão estar 65 carros com potências que chegam aos 740 cavalos debitados por motores V8, integrados em quatro classes - Unlimited, Legend, Modified, Stock e UTV's.

Segundo os promotores, a KOP nasceu em Portugal perante um desafio de Dave Cole, mentor do "King of The Hammers", prova norte-americana que nasceu há cerca de dez anos, num pedaço de deserto no leste da Califórnia, quando 13 amigos se juntaram para fazer um fim de semana diferente e criaram "uma das maiores e mais duras corridas de Off-Road do mundo".

A organização da prova é da responsabilidade do Clube NorteX4 e do município de Vimioso.