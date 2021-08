A atleta do clube Associação Desportiva Novas Luzes começou com 62.31 metros prosseguindo com 63,93. À terceira tentativa, a chuva veio dificultar a tarefa das lançadoras, com a prova a ser interrompida.

A portuguesa foi uma das atletas prejudicadas devido à chuva intensa, ao escorregar e cair quando tentava o terceiro ensaio — o lançamento não contou, tal como os de outras atletas afetadas pela chuva.

As atletas recolheram ao interior do Estádio Olímpico, mas às 20:10 locais (13:10 em Lisboa) regressaram à pista. A prova já foi retomada.

Depois dois lançamentos nulos (o terceiro e quarto ensaio), Liliana Cá cai para a quinta posição da tabela e garante, por agora, mais um diploma olímpico para Portugal.

Cerca das 20:55 locais (12:55 em Lisboa) as provas foram interrompidas, quando ainda faltava iniciar as finais masculina dos 3.000 metros obstáculos, que começou à hora prevista, às 21:15 (13:15), e a feminina dos 5.000, agendada para as 21:40 (13:40), respetivamente.

Na qualificação, a 31 de julho, Liliana Cá conseguiu lançar para 62,85 metros, o que lhe valeu o oitavo lugar e a qualificação para a final de hoje.

"A mim, basta-me meter um [disco] dentro e o resto já é mais calmo, o primeiro deixa-me sempre mais tensa”, explicou à Lusa depois do apuramento para a final.

A lançadora natural do Barreiro, de 34 anos, que se estreou em Jogos Olímpicos, chegou a Tóquio com a 12.ª melhor marca mundial do ano, cifrada nos 66,40 metros.

Tóquio2020 foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos com duas portuguesas no concurso do lançamento do disco, disciplina em que os melhores resultados lusos foram alcançados pela anterior recordista nacional Teresa Machado, com o 10.º lugar em Atlanta1996 e o 11.º em Sydney2000.

Irina Rodrigues terminou a sua terceira presença olímpica no 25.º lugar, depois de ter sido 32.ª em Londres2012 e desistido no Rio2016, devido a uma fratura do perónio, já na Aldeia Olímpica.