Com o internacional português Nuno Mendes de início, os parisienses marcaram por intermédio do argentino Lionel Messi, aos 68 minutos, mas Corentin Jean, aos 88, empatou para os visitantes.

Esta igualdade permite à formação comandada por Mauricio Pochettino ‘carimbar’ matematicamente a conquista do troféu, a quatro jornadas do final da Ligue 1, uma vez que passa somar 78 pontos, mais 16 do que o segundo classificado, o Marselha, que joga no domingo.

Desde que ganhou o estatuto de ‘milionário’ no início da última década, com a chegada do catari Nasser Al-Khelaifi, o emblema de Paris venceu por oito vezes o campeonato francês, num ciclo apenas interrompido em 2016/17 pelo Mónaco, na altura liderado por Leonardo Jardim, e pelo Lille, na última época, que tinha (e tem) José Fonte como 'capitão'. O PSG sucede ao Lille como campeão francês e iguala o Saint-Étienne como recordista de troféus, ambos com 10, sendo que os ‘verts’ não vencem a competição desde 1981.

Depois de festejar com o Sporting na última época, com apenas 19 anos, Nuno Mendes, que está ainda emprestado pelos ‘leões’ ao emblema francês, volta a festejar um título nacional, o segundo da sua carreira, enquanto Danilo, de 30 anos, somou o quarto, depois de três com o FC Porto.

Na próxima temporada, com ou sem o técnico argentino Mauricio Pochettino, algo ‘tremido’ no cargo’, o PSG já terá como objetivo tornar-se no emblema com mais títulos franceses, destronando o Saint-Étienne, que está a viver uma ‘seca’ desde 1981.

Nos agora 10 títulos dos parisienses, destaque para o conquistado em 1993/94, o segundo do clube, sob o comando do treinador português Artur Jorge.

Mesmo com o triunfo no campeonato, que será o único título do clube esta época, a temporada do PSG fica bem longe dos objetivos apontados, sobretudo depois da chegada do argentino Lionel Messi para se juntar a Neymar e Mbappé, num trio de ataque que prometia “arrasar” o futebol europeu.

Na Liga dos Campeões, o PSG acabou por cair prematuramente nos oitavos de final perante o Real Madrid e igual cenário aconteceu na Taça de França, mas frente ao Nice.

Mesmo assim, com apenas 30 jogos e nove golos em todas as provas, na sua primeira aventura fora do FC Barcelona, Messi acaba por arrecadar o 11.º campeonato da sua carreira, depois de 10 com o clube catalão.

O trio Messi-Neymar-Mbappé acabou por desiludir durante toda a época, embora o avançado francês tenha sido o único em destaque, com 22 golos (melhor marcador, para já) e 14 assistências na liga francesa, num total de 33 tentos em todas as provas.

Mbappé, que está em final de contrato e tem sido apontado ao Real Madrid, com apenas 23 anos, já é mesmo o segundo melhor marcador da história do PSG, com 164 golos, através do uruguaio Cavani, com 200.

A conquista do título francês não deverá ser suficiente para manter Mauricio Pochettino, de 50 anos, no comando do PSG, sobretudo por causa da campanha na Liga dos Campeões, cada vez mais a 'obsessão' do emblema de Paris.

Em 2019/20, no Estádio da Luz, em Lisboa, o PSG disputou a sua primeira final e chegou a sonhar com a conquista do mais importante título europeu, mas acabou derrotado pelo Bayern Munique (1-0).