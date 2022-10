O Paris Saint-Germain anunciou hoje que vai questionar a UEFA sobre alegadas "revistas abusivas" aos seus adeptos na passada quarta-feira, antes do jogo com o Benfica, do grupo H da Liga dos Campeões de futebol.

"O clube está muito atento aos testemunhos dos adeptos, que mencionaram as revistas excessivas ocorridas em Lisboa. Por isso, decidimos pedir esclarecimentos sobre o assunto à UEFA", refere o clube francês, em comunicado. O PSG garante ter recebido inúmeros testemunhos de adeptos que ficaram chocados com o que consideram ser excessos cometidos durante a revista aos adeptos, antes do jogo no Estádio da Luz, que terminou empatado a um golo. A Football Supporters Europe, uma federação de associações nacionais de adeptos, informou na sexta-feira que os adeptos do clube francês relataram revistas corporais "chocantes" e "desproporcionais" antes do encontro. Segundo testemunhos recolhidos pela rádio France Bleu, alguns adeptos franceses queixam-se de terem sido apalpados em exagero na zona genital e nos seios, tendo alguns indicado que a revista foi feita por baixo da roupa interior. Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Benfica esclareceu que a "revista aos adeptos é realizada por uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada para este tipo de procedimentos" e acrescentou: "Não houve nenhuma indicação por parte do clube para qualquer alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações". Em 8 de setembro, após o jogo Benfica-Maccabi Haifa, também para a Liga dos Campeões, o clube israelita anunciou ter pedido explicações à formação portuguesa e à UEFA sobre as revistas aos adeptos, que considerou "abusivas" e "ofensivas".