O jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, que levará até 3.250 adeptos do Sporting ao Estádio da Luz para ao dérbi com o Benfica, foi hoje considerado de risco elevado pelas autoridades.

Carlos Cachudo, comissário da Polícia de Segurança Pública (PSP) e responsável pelo policiamento do dérbi, afirmou que as autoridades se preparam sempre para o “cenário mais exigente”, mas confirmou que a operação se torna mais fácil se na semana que antecede o jogo o ambiente for positivo.

“Considero positivo que o ambiente seja salutar, não só neste como em qualquer evento”, disse o comissário, que na habitual conferência de imprensa que antecede os dérbis na cidade de Lisboa, explicou como decorrerá o policiamento do jogo, em que são esperados mais de 60.000 adeptos.

“É um jogo de risco elevado e, como habitualmente acontece nestes jogos, é um evento que terá algum nível de dificuldade no que diz respeito ao nosso trabalho”, afirmou o comissário Carlos Cachudo, que adiantou que o policiamento procurará “minimizar os constrangimentos na envolvente do estádio” e avisou para as restrições que ao longo de todo o dia se vão sentir no trânsito.

Quanto à deslocação dos adeptos do Sporting, Carlos Cachudo revelou que o trajeto entre o Estádio José Alvalade e o Estádio da Luz será “semelhante ao usualmente percorrido” e que à chegada ao recinto dos ‘encarnados’, os 3.250 adeptos ‘verde e brancos’ serão encaminhados por uma única entrada até à caixa de segurança, já no interior.

Para o primeiro dérbi deste campeonato foi destacado um dispositivo policial em que se incluem diversas valências da PSP, como Divisão de Trânsito ou a Unidade Especial de Polícia, e Carlos Cachudo relembrou os habituais conselhos para os adeptos.

“Devem deslocar-se para o estádio preferencialmente de transportes públicos e cedo, de modo a facilitar o processo de entradas. Recordo também que não devem levar objetos proibidos ou malas muito grandes, e que os adeptos alcoolizados não vão poder entrar”, indicou.

As portas do Estádio da Luz abrem às 17:00 e o jogo tem início às 19:00.

Benfica e Sporting venceram os seus encontros nas primeiras jornadas e estão no topo da classificação, com seis pontos, juntamente com o FC Porto, campeão em título, e o Feirense.